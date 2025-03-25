Гуляла по пляжу: 58-летняя актриса в золотом бикини продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст

В объективы папарацци на пляже Гермоса в Лос-Анджелесе попала провокационная американская актриса китайского происхождения Бай Лин. Женщина гуляла по пляжу с термокружкой со стразами в руке.

Бай была одета в золотое бикини, которое состояло из плавок и лифа без бретелек и с металлическим кольцом. Актриса продемонстрировала свою стройную фигуру и пышный соблазнительный бюст. В свои 58 лет она выглядит прекрасно.

Бай Лин / Фото: Getty Images

Лин распустила волосы, сделала насыщенный макияж с красной помадой и розовыми румянами. А еще у нее был разноцветный маникюр на трех пальцах одной руки, а на другой были короткие ногти без лака.

Напомним, Бай Лин в откровенном луке на улицах Лос-Анджелеса позировала фотографам, раздвинув ноги.

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