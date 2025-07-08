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Гуляли по городу и катались на аттракционах: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как провела время с дочерью в Париже
Модель прилетела в столицу Франции для участия в важном семейном торжестве.
38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — прилетела в Париж на свадьбу своего младшего брата — 35-летнего Тоби, который женился на Ноа Мурсиа. На торжестве собралась вся семья модели. Фото с праздника англичанка показала в Instagram и удивила своим сходством с родными братом и сестрой, которые тоже модели.
На свадьбе Рози появилась со своей трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс, отцом которой является бойфренд звезды — 57-летний актер Джейсон Стэтхэм.
Мама и дочь успели и немного погулять по городу и провести весело время. «Париж с моей лучшей подружкой», — подписала фото Рози.
Они завтракали неспешно в отели, а потом отправились на прогулку и покатались на аттракционах.
На одном из фото Изабелла запечатлена со своим дядей Тоби — братом Рози.
А на другом — с бабушкой Фионой, мамой модели.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом. Пара посетила презентацию коллекции мебели своего друга-архитектора.