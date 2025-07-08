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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Гуляли по городу и катались на аттракционах: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как провела время с дочерью в Париже

Модель прилетела в столицу Франции для участия в важном семейном торжестве.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — прилетела в Париж на свадьбу своего младшего брата — 35-летнего Тоби, который женился на Ноа Мурсиа. На торжестве собралась вся семья модели. Фото с праздника англичанка показала в Instagram и удивила своим сходством с родными братом и сестрой, которые тоже модели.

На свадьбе Рози появилась со своей трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс, отцом которой является бойфренд звезды — 57-летний актер Джейсон Стэтхэм.

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Мама и дочь успели и немного погулять по городу и провести весело время. «Париж с моей лучшей подружкой», — подписала фото Рози.

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Они завтракали неспешно в отели, а потом отправились на прогулку и покатались на аттракционах.

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На одном из фото Изабелла запечатлена со своим дядей Тоби — братом Рози.

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли с дядей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли с дядей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли с дядей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли с дядей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

А на другом — с бабушкой Фионой, мамой модели.

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли с бабушкой / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли с бабушкой / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с бойфрендом Джейсоном Стэтхэмом. Пара посетила презентацию коллекции мебели своего друга-архитектора.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

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