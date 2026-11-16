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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Гвен Стефани в эффектном прозрачном платье и контрастной прической появилась на церемонии

57-летняя певица Гвен Стефани посетила церемонию введения в Зал славы рок-н-ролла в субботу, которая прошла в театре “Пикок” в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гвен Стефани

Гвен Стефани / © Associated Press

Артистка посетила ежегодную церемонию Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony. На мероприятии певица вместе с басистом группы No Doubt Тони Каналом выступила с торжественной речью, официально введя в Зал славы британского рок-музыканта Билли Айдола и его гитариста Стива Стивенса, а также исполнила с Айдолом дуэтом его хит «Eyes Without a Face».

Гвен Стефани / © Associated Press

Гвен Стефани / © Associated Press

Гвен Стефани, Тони Канал и Билли Айдол / © Associated Press

Гвен Стефани, Тони Канал и Билли Айдол / © Associated Press

На красной дорожке Гвен появилась в черном полупрозрачном сетчатом макси-платье с высоким воротником-стойкой, длинными рукавами и небольшим шлейфом, надетое поверх черного боди с высокими вырезами.   Главный акцент наряда — каскады серебристых и золотистых металлических цепочек со стразами и кристаллами, обильно украшающих область груди, талии, манжеты рукавов и ниспадающих длинными нитями вдоль юбки.  

Гвен Стефани / © Associated Press

Гвен Стефани / © Associated Press

Фирменная контрастная прическа певицы с платиновым блондом спереди и темными прядями снизу, уложенная в высокий гладкий хвост с боковой челкой, и акцентный макияж с яркой помадой в теплом кораллово-красном оттенке завершали образ Стефани.

Для сценического выступления с Билли Айдолом на церемонии Стефани сменила вечернее платье на дерзкий панк-рок-лук. На ней была белая майка с фото самого Билли Айдола и короткие лаковые шорты с ремнем с металлическими заклепками и длинными свисающими кожаными лентами по бокам, надетые поверх черных колгот в крупную сетку и высоких лаковых ботфортов. Черные кружевные перчатки без пальцев длиной до локтя, массивные серебристые кольца, браслеты и цепочка на шее дополняли сценический образ артистки.

Гвен Стефани и Билли Айдол / © Associated Press

Гвен Стефани и Билли Айдол / © Associated Press

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