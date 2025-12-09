Гвинет Пэлтроу появилась с 19-летним сыном на премьере в Беверли-Хиллз

Гвинет Пэлтроу и Мозес Мартин / © Associated Press

Актриса Гвинет Пэлтроу посетила премьеру фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций», в котором сыграла с Тимоти Шаламе. На мероприятие в Беверли-Хиллз она прибыла со своим сыном Мозесом Мартином.

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

19-летних парень пришел поддержать мать и они позировали для фото обнявшись. Гвинет надела на мероприятие лаконичное платье темно-синего цвета от своего бренда Gwyn, которое носила в сочетании с обувью Andrea Wazen и украшениями Cartier. Волосы актриса собрала в лаконичную прическу, а на ее лице был яркий макияж с красной помадой и нежно-розовыми румянами.

Гвинет Пэлтроу и Мозес Мартин / © Associated Press

Мозес — второй ребенок Пэлтроу, которая с 2003 по 2016 год была замужем за певцом Крисом Мартином. Также у пары есть дочь Эппл. Мозес, как и его отец, пробует себя в музыкальной индустрии и играет в группе People I’ve Met.

А вот фильм, который представила актриса — история Марти Рейсмана — легендарного американского игрока в настольный теннис, известного своей яркой игрой и исключительными навыками. Рейсман взялся за ракетку в очень раннем возрасте и быстро стал заметной фигурой в мире спорта, выигрывая многочисленные национальные и международные турниры. Съемки картины проходили в Нью-Йорке и актеров неоднократно фотографировали папарацци во время съемок.

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Однажды Гвинет и Шаламе даже заметили за страстными поцелуями, которые, конечно же, были частью сценария.