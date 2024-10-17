Гвинет Пэлтроу заметили за поцелуями с Тимоти Шаламе: папарацци сделали сенсационные фото

В Нью-Йорке сейчас в самом разгаре съемки фильма "Марти Суприм" (Marty Supreme), в котором снимается в главной роли 28-летний актер Тимоти Шаламе, которого многие полюбили благодаря ролям в таких фильмах как "Дюна" и "Вонка".

Недавно актера видели на съемочной площадке. Шаламе для этой роли перевоплотился до неузнаваемости: остриг свои роскошные кудряшки и изменил прическу, также он то ли отрастил усы, то ли ему их клеят гримеры. Также актер надел очки на глаза и ходит в стильных костюмах.

Судя по декорациям, действие фильма будет происходить в 50-х годах в Нью-Йорке.

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Но если ранее Тимоти появлялся на публике только один, то вчера папарацци его половили вместе с еще одной звездой - актрисой Гвинет Пэлтроу, которая, похоже,что тоже появится в этой картине.

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Пока что подробности сюжета держатся в секрете, поэтому неизвестно, какая роль досталась Пэлтроу, однако актриса была одета в длинное красное атласное платье и накидку. Ее образ дополняли высокие черные перчатки, серьги в ушах и вечерняя прическа. Сцена снимала на улице и на одном из фото пара целовалась.

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

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