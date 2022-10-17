Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Х… вы нас победите и запугаете": Катя Осадчая отреагировала на российскую атаку столицы дронами-камикадзе

"Х… вы нас победите и запугаете": Катя Осадчая отреагировала на российскую атаку столицы дронами-камикадзе

Дата публикации
Просмотры
1703
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Х… вы нас победите и запугаете": Катя Осадчая отреагировала на российскую атаку столицы дронами-камикадзе

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

Ведущая показала фото мужчины, который якобы сбивал с балкона дроны-камикадзе.

Катя Осадчая отреагировала на сегодняшнюю утреннюю российскую атаку столицы дронами-камикадзе. На своей странице в Facebook ведущая опубликовала фотографию с изображением мужчины, который на балконе якобы из оружия целится в дрон, чтобы сбить его. По ее словам, каждый украинец – это тот человек в окне.

©

"Горжуюсь нашими людьми! Х…. вы нас победите и запугаете. Ты, каждый из нас, - тот человек в окне. Где учат стрелять по дронам? Нам всем надо!"

Берегите себя, реагируйте на сигналы тревоги!" – написала ведущая.

Читайте также:

Похожие темы:

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1703
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация