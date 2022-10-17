"Х… вы нас победите и запугаете": Катя Осадчая отреагировала на российскую атаку столицы дронами-камикадзе

Катя Осадчая отреагировала на сегодняшнюю утреннюю российскую атаку столицы дронами-камикадзе. На своей странице в Facebook ведущая опубликовала фотографию с изображением мужчины, который на балконе якобы из оружия целится в дрон, чтобы сбить его. По ее словам, каждый украинец – это тот человек в окне.

"Горжуюсь нашими людьми! Х…. вы нас победите и запугаете. Ты, каждый из нас, - тот человек в окне. Где учат стрелять по дронам? Нам всем надо!"

Берегите себя, реагируйте на сигналы тревоги!" – написала ведущая.

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