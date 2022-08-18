"Хай буде мир": Анна Добрыднева презентовала песню, которую написала вместе с юной поэтессой из Херсона

Анна Добрыднева выпустила трогательную песню "Хай буде мир". Текст композиции певица написала вместе с юной поэтессой из Херсона – Валентиной Нетребич.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

"Это песня завершает мои концерты. Она очень вдохновляет, усиливает надежду и веру, будто переносит нас в первые минуты Победы! Я хочу "проживать" это каждый раз на своих концертах вместе со зрителями. Свои авторские права я полностью передала БФ "Мрійників України" и все роялти, которые будут собраны, пойдут на помощь и поддержку творческих детей Украины, поэтому слушайте, делитесь и поддерживайте творческое будущее Украины", — сказала Анна.

Напомним, Добрыднева с начала войны выступает с благотворительными концертами по Украине.

Анна с артистами объединилась в творческую команду "Команда А", чтобы устраивать благотворительные концерты в поддержку ВПЛ, медиков, детей, военных и всех мирных жителей Украины.

Они уже дали более 50 благотворительных концертов. Тысячи километров, чтобы объять и поддержать каждого. Львовская, Житомирская, Хмельницкая, Черниговская, Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Закарпатская, Черновицкая, Черкасская, Днепропетровская область. А в День Конституции артисты выступили для военных на первой позиции у самой границы.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Полностью все средства, которые удается собрать в ящик, перечисляются в помощь нашим воинам. Они собрали уже почти 2 500 000 гривен. Из этих средств, на основе отчетов, на передовую и в воинские части доставлено: 11 автомобилей, 2 дрона, 2 тепловизора, 20 броников, военная амуниция, много продуктов и средств гигиены плюс финансовая помощь отдельным бригадам

В настоящее время Добрыднева находится в очередном благотворительном туре "Дорога к победе". График этого и других туров и отдельных выступлений можно найти в социальных сетях артистки.

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