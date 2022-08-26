"Хай іде корабль, Крим залишим з нами": украинская артистка написала саундтрек к "хлопку"

Диана Глостер в день своего рождения представила новый провокационный и ироничный трек "Лічилочка". Этой песней певица хочет объединить всю страну, потому что через саркастический и дерзкий текст сингл станет идеальным саундтреком к "хлопку", который сейчас раздается на всех оккупированных украинских территориях.

Диана родилась в Крыму, а детство провела в Луганске, поэтому эта песня – это больше, чем просто творчество, это – крик души.

Диана Глостер/Прессслужба

"Эта песня — крик души каждого украинца, уставшего уже от этой несправедливости, ненависти и жестокости "русского мира". Я надеюсь, что "Лічилочка" будет поднимать боевой дух и объединять всю страну от востока до запада, от Полесья до Крыма … Ведь "мине війна, і пролуна ПЕРЕМОГА!", – поделилась певица.

Песня оказалась настолько прямолинейной и жесткой, что Instagram удалил все сниппеты трека, а TikTok удалил аккаунт артистки, который позже удалось восстановить. Предыдущие произведения Дианы отличаются лирической глубиной текстов и мелодичностью звучания аккордов, но "Лічилочка" — это новый и неожиданный шаг на творческом пути артистки.

Диана Глостер/Прессслужба

Параллельно с новым треком на YouTube канале Дианы вышло лирик-видео в "Лічилочка", в котором собраны ролики, которые снимают и выкладывают в сеть военные. Даже параллельно с тяжелыми боями наши ребята из ВСУ не теряют оптимизма и воодушевления и снимают видео, как они танцуют и развлекаются.

"Я посвятила эту песню нашим отважным защитникам и защитницам ВСУ, которые каждый миг этой жестокой войны защищают нашу землю и дают нам возможность продлевать жизнь и работать на своих фронтах", — добавила Диана.

Читайте также: