Хайди Клум гламурным платьем с пайетками подчеркнула стройную фигуру

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум в гламурном образе попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке. Модель обрадовалась встрече с фотографами: она им улыбнулась и помахала рукой.

Знаменитость была одета в блестящее синее платье миди без бретелек, полностью расшитое пайетками. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру. Обута Хайди была в синие лакированные остроносые туфли на шпильках.

Хайди Клум / © Getty Images

Клум сделала укладку с мягкими локонами, макияж с нюдовой помадой и нюдовый маникюр. На лице у нее были круглые черные солнцезащитные очки, на шее - серебряная цепочка, а на руках - золотые кольца и браслет.

Напомним, ранее Хайди Клум вышла в свет в черном платье с пышным декольте и перьями на манжетах от бренда Christian Siriano.