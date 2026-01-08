ТСН в социальных сетях

Хайди Клум и Тома Каулитца застали папарацци на прогулке в Нью-Йорке

Гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц и супермодель Хайди Клум сходили вместе на шопинг.

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

Немецкую супермодель и телеведущую Хайди Клум заметили на прогулке с ее мужем Томом Каулитцом в Нью-Йорке. Пара шла по улице и держалась за руки и разговаривала. Вероятно они ходили на шопинг, ведь Том нес в руке небольшой пакет.

Хайди в тот день надела длинное черное теплое трикотажное платье в сочетании с черной шубой из искусственного меха. Также лук модель дополнила шапкой, сапогами, очками и сумкой. Том отдал предпочтение яркому пальто, кроссовкам, свитеру и серым брюкам.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

Обычно семья проводит время в Калифорнии, ведь именно там проходят съемки шоу, в котором снимается Клум. Также в Калифорнии пару часто фотографируют на прогулках, особенно, когда они выходят со своими собаками.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

Хайди Клум и Том Каулитц / © Getty Images

Хайди Клум в роскошных вечерних платьях (34 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

