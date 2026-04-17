Хайди Клум, Миранда Керр, Сара Сампайо и другие: топ-модели на фестивале Coachella-2026
Многие селебрити в этом году посетили популярный фестиваль в Калифорнии, и модели не исключение.
На легендарном фестивале Coachella, который в этом проходит с 10 по 19 апреля, собрались не только звезды музыки, но и известные топ-модели. Своими образами для такого события они похвастались в Сети.
34-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Сара Сампайо пришла на Coachella в коротком платье бледно-желтого цвета с кружевом, материал которого был таким тонким, что через него просвечивалась ее грудь.
52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — выбрала образ total-white. Она надела эффектное боди с вырезами и «грязные» джинсы, а дополнила свой образ париком с длинными белыми волосами шапкой и крупными солнцезащитными очками.
Австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен Миранда Керр, которая недавно отпраздновала свой день рождения заранее, пришла на фестиваль в компании мужа — 35-летнего бизнесмена и миллиардера Эвана Шпигеля.
35-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — выбрала для такого события короткое черное шелковое платье на тонких бретельках, которое дополнила кедами.
32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра пришла на Coachella в забавной футболке с покемонами, алых мини-шортах и в высоких сапогах-казаках с аппликациями в виде звезд.
30-летняя нидерландская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Роми Стридж — свой образ полностью не показала, но опубликовала в Instagram селфи с фестиваля.
35-летняя австралийская модель Шанина Шейк надела черное бикини, а поверх него — прозрачное черное платье, которое дополнила черными сапогами и сумкой.
Напомним, одной из самых ярких звезд на Coachella-2026 стала Дженнифер Лопес, которая в шубе и боди с откровенным декольте вместе с известным диджеем зажгла на фестивале.