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- Шоу-бизнес
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Хайди Клум подарила сыну Ferrari на 21-летие — он был шокирован
Звезда показала в Сети видео, как ее сын отреагировал на подарок.
53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent Хайди Клум устроила своему сыну Генри Самуэлю роскошный сюрприз в честь его 21-летия. Модель подарила имениннику красный Ferrari F430 и показала в Instagram видео его реакции на неожиданный подарок.
На кадрах Хайди подходит к автомобилю вместе с сыном и говорит, что не может поверить, что этот день наконец наступил. «Ты ждал этого столько лет», — сказала она. Увидев машину, Генри был настолько потрясен, что не смог сдержать эмоций.
Оказалось, Ferrari появился в жизни Генри благодаря давнему пари с его отчимом Томом Каулитцем. Еще подростком сын Хайди рассказывал об условии спора: если он проиграет отчиму в Mario Kart, то на три месяца лишится видеоигр и должен будет написать картину, на которой он изображен за рулем. Однако Генри выиграл. И тогда Том пообещал подарить ему Ferrari, когда ему исполнится 21 год.
Также Хайди показала архивные фото с сыном и праздничный торт.
Отметим, Генри — сын Хайди Клум и ее бывшего мужа, музыканта Сила. Помимо него модель воспитывает 22-летнюю Лени, 19-летнего Йохана и 16-летнюю Лу.
Генри пошел по стопам мамы и строит свою модельную карьеру. Ранее, напомним, он снялся в пляжной фотосессии.