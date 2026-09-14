Хайди Клум с сыном Генри / © Associated Press

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53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent Хайди Клум устроила своему сыну Генри Самуэлю роскошный сюрприз в честь его 21-летия. Модель подарила имениннику красный Ferrari F430 и показала в Instagram видео его реакции на неожиданный подарок.

На кадрах Хайди подходит к автомобилю вместе с сыном и говорит, что не может поверить, что этот день наконец наступил. «Ты ждал этого столько лет», — сказала она. Увидев машину, Генри был настолько потрясен, что не смог сдержать эмоций.

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Подарок сыну от Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Сын Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Сын Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Оказалось, Ferrari появился в жизни Генри благодаря давнему пари с его отчимом Томом Каулитцем. Еще подростком сын Хайди рассказывал об условии спора: если он проиграет отчиму в Mario Kart, то на три месяца лишится видеоигр и должен будет написать картину, на которой он изображен за рулем. Однако Генри выиграл. И тогда Том пообещал подарить ему Ferrari, когда ему исполнится 21 год.

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Также Хайди показала архивные фото с сыном и праздничный торт.

Хайди Клум с сыном Генри / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с сыном Генри / © Instagram Хайди Клум

Сыну Хайди Клум исполнился 21 год / © Instagram Хайди Клум

Отметим, Генри — сын Хайди Клум и ее бывшего мужа, музыканта Сила. Помимо него модель воспитывает 22-летнюю Лени, 19-летнего Йохана и 16-летнюю Лу.

Генри пошел по стопам мамы и строит свою модельную карьеру. Ранее, напомним, он снялся в пляжной фотосессии.

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