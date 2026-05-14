Хайди Клум подчеркнула красивые формы фисташковым платьем-русалкой с пайетками
Немецкая супермодель продемонстрировала новый гламурный лук на Лазурном побережье.
Хайди Клум попала под прицел папарацци в отеле Martinez во время 79-го ежегодного Каннского кинофестиваля.
Супермодель шла на съемки проморолика одного из проектов. На ней было гламурное платье фисташкового цвета, расшитое пайетками, которые сияли от лучей солнца. Наряд фасона "русалка" был без бретелек, имел пикантное декольте, шлейф и прекрасно подчеркнул ее красивые формы.
Клум сделала укладку с мягкими локонами, надела на лицо солнцезащитные очки в зеленой оправе и обула зеленые мюли цвета металлик на шпильках. На руках у нее были кольца с бриллиантами.
На своей странице в Instagram Хайди показала, как она выглядела в этом наряде сзади.