Хайди Клум поделилась пикантным снимком с фолловерами

Немецкая модель Хайди Клум продемонстрировала подписчикам, что готова к новой рабочей неделе.

48-летняя звезда запостила пикантный кадр в блоге, на котором позирует в откровенном купальнике, босоножках на каблуках и со штангой в руках. Скорее всего, штангу ей просто дорисовали в кадре, но посыл такой, Клум пишет: "Готова к новой неделе, поехали".

Хайди Клум всегда на позитиве, а ее блог часто пестрит откровенными снимками. Множество фотографий, на которых модель позирует даже топлес, снимает ее муж Том Каулитц, о чем Клум пишет в блоге сама. Иногда пара показывает и совместные весьма пикантные фотографии.

Хайди Клум и Том Каулиц / Getty Images

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