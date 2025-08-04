Хайди Клум показала, как провела с мужем 6-ю годовщину их свадьбы

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

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Немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — 3 августа 2019 года вышла замуж за музыканта Тома Каулитца, который на 17 лет ее моложе, на пышной свадебной церемонии на острове Капри, в Италии. Торжество прошло на роскошной яхте Christina O, той самой, где когда-то свою свадебную вечеринку отмечали княгиня Грейс Келли и князь Ренье III. Провел церемонию брат-близнец Тома — Билл Каулитц.

Хайди Клум и Том Каулитц в день своей свадьбы / © Instagram Хайди Клум

Шестую годовщину своего брака супруги провели так, как они обычно любят проводит время вместе — на пляже или у бассейна.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

На фото Хайди и Том запечатлены во время поцелуя. Они находятся в воде в бассейне, а в одной руке модель держит бокал с шампанским.

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«6 лет брака сегодня. Я люблю тебя, мой Том», — написала Клум под фото.

Отметим, Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. Общих детей у Клум и Каулитца нет, однако он отлично ладит с детьми жены.

Ранее, напомним, супермодель Хайди Клум поделилась фото со взрослыми сыновьями.

Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images