Хайди Клум поздравила младшую дочь с 16-летием и показала их совместные фото

Хайди Клум / © Associated Press

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — воспитывает четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

Хайди Клум с детьми, архивное фото / © Instagram Хайди Клум

Сегодня, 9 октября, ее младшей дочери Лу исполняется 16 лет, в своем Instagram Хайди публично поздравила девочку и показала их совместные архивные фото. На многих из них Лу еще совсем маленькая.

Хайди Клум с дочерью Лу, архивное фото / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с дочерью Лу, архивное фото / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с дочерью Лу, архивное фото / © Instagram Хайди Клум

Дочь Хайди Клум — Лу, архивное фото / © Instagram Хайди Клум

А сейчас она выглядит так.

Дочь Хайди Клум — Лу / © Instagram Хайди Клум

Напомним, старшая дочь Хайди — 21-летняя Лени — и сын Генри пошли по стопам мамы и стали моделями. Недавно парень дебютировал на подиуме в Париже. Он принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025. А Лени вместе с мамой недавно снимались в промокампании бренда нижнего белья.