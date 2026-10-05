Хайди Клум представила 16-летнюю дочь публике: Лу дебютировала на Парижской неделе моды

Хайди Клум и её дочь Лу / © Getty Images

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Супермодель Хайди Клум просто сияла от счастья и гордости, когда представила миру свою младшую дочь — 16-летнюю Лу. Девушка дебютировала на парижской Неделе моды и сразу привлекла к себе внимание.

Супермодель и её дочь появились на показе женской коллекции Vivienne Westwood сезона весна-лето 2027 и сидели вместе в первом ряду во время показа. Для выхода мать и дочь выбрали наряды с басками и обувь на чрезвычайно высокой платформе, которая давно является отличительной чертой бренда.

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Клум выбрала белый шелковый жакет с глубоким декольте. Наряд имел зауженную талию, расклешенные бедра и лацканы. Она дополнила образ длинной белой юбкой, чокером с надписью Chaos и светлыми волнистыми волосами с пробором посередине. Завершили образ массивные кольца и макияж.

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Лу выбрала для своего дебюта на Неделе моды светло-розовое мини-платье с принтом. Модель имела структурированный лиф с пуговицами спереди и состояла из юбки с баской. Свой образ девушка дополнила объёмной причёской, макияжем и золотыми браслетами.

Хайди Клум и её дочь Лу / © Getty Images

Кроме того, позже Лу и Хайди посетили гала-вечер BoF 500 в рамках Парижской недели моды, который прошел в отеле Shangri-La Paris. Для вечернего выхода 16-летняя Лу решила снова надеть платье от Vivienne Westwood, выбрав мини из шелкового сатина с открытыми плечами. Тем временем её мама переоделась в красный кожаный ансамбль от Saint Laurent из коллекции весна-лето 2018.

Хайди Клум и её дочь Лу / © Getty Images

Бывшая «ангел» Victoria’s Secret также воспитывает сыновей Генри и Йогана и дочь Лени.

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