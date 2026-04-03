Хайди Клум пришла на премьеру фильма "Любит не любит" с 20-летним сыном
Мама и сын появились на публике вместе и этот выход привлек внимание, ведь ее 20-летний парень тоже выбрал карьеру в мире шоу-бизнеса.
Модель и телеведущая Хайди Клум посетила премьеру фильма «Любит не любит» в Нью-Йорке. Пришла на мероприятие звезда в компании своего 20-летнего сына Генри, который тоже начал карьеру модели.
Мама и сын выбрали образы в контрастных оттенках, ведь Клум надела платье-жакет в пол молочного оттенка, а Генри выбрал черный костюм и черную рубашку.
Платье Хайди было, несмотря на классический крой, довольно интересным, ведь на самом деле имело только один рукав и высокий разрез на юбке. Дополнила модель этот лук серебристыми остроносыми туфлями, ярким макияжем и драгоценностями.
Также с Хайди позировали для фото журналистка Нина Гарсия, стилист Ло Роуч, и дизайнер Кристиан Сириано.
Ло Роуч на презентации был не случайно, ведь он в тот вечер отвечал за стиль главной звезды премьеры — актрисы Зендеи, которая вышла на фотокол в черно-синем платье от Schiaparelli с перьями.