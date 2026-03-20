Хайди Клум пришла на премьеру фильма "Проект "Аве Мария"" с 20-летним сыном
Модель и телеведущая Хайди Клум посетила премьеру фильма «Проект „Аве Мария“» в Нью-Йорке.
Звезда надела белоснежный оверсайз костюм с брюками и жакетом, который украшал большой бант.
На мероприятие звезда пришла со своим сыном Генри Сэмюэлем, который также сейчас активно строит карьеру модели. Он как и его известная мама надел костюм, но бежевого цвета, но в сочетании с леопардовой рубашкой.
Генри — один из четырех детей звезды, ведь также у нее есть сын Йохан и дочери Лени и Лу. Лени также модель и часто снимается с мамой в рекламе и посещает светские мероприятия. Недавно она и Генри составили Хайди компанию в работе над новым шоу, где все трое стали ведущими.
Именно поэтому Клум начала очень активно продвигать своих детей и публикует часто их фото в Instagram. Лени и Хэнди позируют с мамой для обложек, в рекламе и даже она начала публиковать их детские фото, что раньше делала очень редко.