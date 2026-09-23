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- Шоу-бизнес
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Хайди Клум произфела фурор на Миланской неделе моды в черном прозрачном платье
Немецкая супермодель приехала в Милан на Неделю моды.
53-летняя Хайди Клум была запечатлена фотографами по прибытию на меропряитие Vogue World: Milano, которое состоялось 22 сентября в знаменитой галерее Виктора Эммануила II. Это масштабное фэшн-шоу, посвященного истории итальянской моды, которое проходит в рамках Недели моды в Милане.
Знаменитость выглядела весьма провокационно, одетая в черное кружевное «голое» платье, идеально сидящее на ее фигуре и обута в кожаные мюли на высоких шпильках.
Клум подобрала к наряду черный клатч, который держала в руках, а также черные солнцезащитные очки. Длинные белокурые волосы модели были распущены и уложены небрежными волнами, а на лице был нюдовый макияж. Светлые маникюр и несколько колец на пальцах завершали образ Клум.
В Милан также приехала 56-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл. Она вовсе удивила публику своим новым образом, представ в кадре в черном юбочном костюме и с новой неожиданной прической.