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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Хайди Клум произфела фурор на Миланской неделе моды в черном прозрачном платье

Немецкая супермодель приехала в Милан на Неделю моды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

53-летняя Хайди Клум была запечатлена фотографами по прибытию на меропряитие Vogue World: Milano, которое состоялось 22 сентября в знаменитой галерее Виктора Эммануила II. Это масштабное фэшн-шоу, посвященного истории итальянской моды, которое проходит в рамках Недели моды в Милане.

Знаменитость выглядела весьма провокационно, одетая в черное кружевное «голое» платье, идеально сидящее на ее фигуре и обута в кожаные мюли на высоких шпильках.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Клум подобрала к наряду черный клатч, который держала в руках, а также черные солнцезащитные очки. Длинные белокурые волосы модели были распущены и уложены небрежными волнами, а на лице был нюдовый макияж. Светлые маникюр и несколько колец на пальцах завершали образ Клум.

В Милан также приехала 56-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл. Она вовсе удивила публику своим новым образом, представ в кадре в черном юбочном костюме и с новой неожиданной прической.

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