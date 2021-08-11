Хайди Клум светит ногами, а София Вергара - декольте: звезды встретились на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Хайди Клум и ее коллега София Вергара блистали на красной дорожке шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе.

Живые выступления 16-го сезона популярного вокального шоу стартовали во вторник, 10 августа, в Dolby Theater. Хайди появилась перед камерами в пушистом оранжевом мини-платье с шелковым поясом, завязанным в виде банта на талии. 48-летняя супермодель надела оранжевый браслет и блестящее эффектное кольцо также с камнями. Дополняли лук звезды прозрачные туфли с россыпью камней на каблуках. Длинные белые волосы Клум распустила и идеально выровняла, а также сделала насыщенный макияж глаз.

Хайди Клум и София Вергара / Getty Images

Также читайте В розовом бикини: Хайди Клум опубликовала новые фото из отпуска

49-летняя София Вергара надела розовое платье миди, которое обтягивало ее фигуру и эффектно подчеркивало пышное декольте. У наряда были открытые плечи и длинные рукава. Обута Вергара в босоножки на высоких каблуках с ремешками, украшенными стразами. У актрисы был розовый педикюр и белый маникюр. В макияже актриса подчеркнула дымчатыми тенями глаза и нанесла на губы матовую розовую помаду. Длинные волосы ее были идеально уложены, а на пальцах сверкало несколько колец.

В своем Instagram София также поделилась несколькими селфи-снимками, на них платье звезды выглядит более ярким. Также Вергара запечатлела себя в судейском кресле.

Читайте также: Любит бельевой стиль и хищные принты: София Вергара показала на публике два новых лука

Хайди Клум и София Вергара на съемках America's Got Talent (29 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку