- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
Хайди Клум в кружевном корсетном платье вновь покорила красную дорожку InStyle Imagemaker Awards 2026
Немецкая супермодель привлекла внимание на светском мероприятии благодаря своему оригинальному наряду.
Хайди Клум второй раз подряд посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards, и если в прошлом году супермодель появилась на мероприятии в маленьком черном платье на молнии, то на этот раз поразила всех своим креативным выбором.
53-летняя звезда выбрала нюдовое корсетное платье с кружевными деталями от бренда Dreaming Eli. Образ она дополнила лаконичным бриллиантовым колье и несколькими кольцами.
Платье звезды отличалось оригинальным дизайном: его украшали корсет, шнуровка, множество асимметричных деталей, драпировка и различные сочетания тканей.
Церемония Imagemaker Awards отмечает заслуги влиятельных стилистов, визажистов, парикмахеров и других новаторов в кино, на телевидении, в музыке, спорте и культуре. Хайди посетила мероприятие, чтобы вручить своему другу и соведущему шоу Project Runway Лоу Роучу особую награду — «Стилист года в женской моде».
Среди других звездных гостей мероприятия были бывшая «Мисс Мир» Приянка Чопра, а также Charli XCX, Элизабет Дебики и Джои Кинг.