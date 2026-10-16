Хайди Клум в кружевном корсетном платье вновь покорила красную дорожку InStyle Imagemaker Awards 2026

Хайди Клум / © Associated Press

Реклама

Хайди Клум второй раз подряд посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards, и если в прошлом году супермодель появилась на мероприятии в маленьком черном платье на молнии, то на этот раз поразила всех своим креативным выбором.

53-летняя звезда выбрала нюдовое корсетное платье с кружевными деталями от бренда Dreaming Eli. Образ она дополнила лаконичным бриллиантовым колье и несколькими кольцами.

Реклама

Хайди Клум / © Associated Press

Платье звезды отличалось оригинальным дизайном: его украшали корсет, шнуровка, множество асимметричных деталей, драпировка и различные сочетания тканей.

Реклама

Церемония Imagemaker Awards отмечает заслуги влиятельных стилистов, визажистов, парикмахеров и других новаторов в кино, на телевидении, в музыке, спорте и культуре. Хайди посетила мероприятие, чтобы вручить своему другу и соведущему шоу Project Runway Лоу Роучу особую награду — «Стилист года в женской моде».

Хайди Клум и Лоу Роуч / © Associated Press

Среди других звездных гостей мероприятия были бывшая «Мисс Мир» Приянка Чопра, а также Charli XCX, Элизабет Дебики и Джои Кинг.

Новости партнеров

Новости партнеров