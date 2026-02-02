Хайди Клум в необычном платье с очертаниями груди и ягодиц вышла на красную дорожку: образ стал сенсацией

Хайди Клум / © Associated Press

Реклама

В этом году самое громкое музыкальное событие мира было снова в центре внимания, но обсуждают все не награды артистов, а образы, ведь мода снова стала ключевой на этом мероприятии. Поп-артисты и другие знаменитости, которые были среди гостей церемонии, пытались максимально привлечь внимание и попасть в заголовки.

Традиционно смогла поразить супермодель и телеведущая Хайди Клум — она шокировала креативным платьем Marina Hoermanseder нюдового цвета, которое было как вторая кожа. Платье изготовлено из лакированной кожи и застегивалось сбоку пряжками, что придавало ему очень необычный вид — оно было как слепок ее тела.

Хайди Клум / © Associated Press

У наряда был неровный вырез на декольте и подоле — это был такой ход, чтобы казалось, что наряд — это как будто просто два оторванных куска ткани. Также на платье были вытеснены силуэты фигуры — грудь и ягодицы, что делало Хайди как будто «голой», однако это было совсем не так, потому что платье было совсем не прозрачным. Именно поэтому, как ни парадоксально, это платье модели было менее откровенным, чем многие другие наряды с красной дорожки церемонии.

Реклама

Этот образ Хайди выбрала, чтобы привлечь внимание и эта провокация действительно удалась, ведь на красную дорожку церемонии в Берлине 2025 года она выбрала совсем другой классический образ — платье с большими розовыми цветами.