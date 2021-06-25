Хайди Клум в одних плавках откровенно позировала на пляже

Немецкая супермодель сейчас находится на отдыхе с мужем и делится снимками в Instagram.

48-летняя Хайди Клум часто во время отдыха показывает подписчикам откровенные фотографии. Ее муж Том Каулитц любит фотографировать жену в обнаженном виде или Хайди любит перед ним так позировать.

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На нескольких фото, сделанных на пляже, Хайди запечатлена в черный плавках с завязками по бокам и топлес. Ее волосы развиваются на ветру, руками звезда прикрывает грудь, а в подписи Клум отметила фотографа Ранкина и написала: "@rankinarchive ……. Я думаю, мой муж @tomkaulitz хочет твою работу".

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Том Каулитц и правда всегда фотографирует жену в номере или на пляже. Эти кадры получаются не постановочными, а очень реальными, из настоящей жизни.

Также пара часто делает снимки в кровати. В подписи к такому кадру Хайди как раз написала: "Ты заставляешь меня улыбаться каждый день", - имея ввиду своего супруга Тома.

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