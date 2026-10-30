Хайди Клум в оранжевом платье от украинского дизайнера отпраздновала третью годовщину своей пиццерии

Хайди Клум с дочерью / © Getty Images

Реклама

В Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю третьей годовщины пиццерии Crazy Pizza, принадлежащей супермодели Хайди Клум. На мероприятие пришли её дети, а также известные друзья.

53-летняя Хайди Клум, которую называют «королевой Хэллоуина», накануне праздника украсила свою пиццерию паутиной, а гостей встречала в оранжевом платье, оттенок которого напоминал тыкву. Платье с животными узорами было от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, а носила она его в сочетании с высокими кожаными сапогами.

Реклама

Хайди Клум с дочерью / © Getty Images

Модель позировала фотографам вместе со своей 22-летней дочерью Лени, отцом которой является бизнесмен Флавио Бриаторе, а также с сыновьями Йоганом и Генри от брака с певцом Силом. Младшая дочь Клум — дочь Лу — на фото не попала.

Реклама

Хайди Клум с дочерью и сыновьями / © Getty Images

На вечеринке знаменитости угощались пиццей, а в конце вечера в зал вынесли праздничный торт.

Новости партнеров

Новости партнеров