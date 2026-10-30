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- Шоу-бизнес
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Хайди Клум в оранжевом платье от украинского дизайнера отпраздновала третью годовщину своей пиццерии
Накануне Хэллоуина она устроила ещё одну праздничную вечеринку, но уже в своей пиццерии в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю третьей годовщины пиццерии Crazy Pizza, принадлежащей супермодели Хайди Клум. На мероприятие пришли её дети, а также известные друзья.
53-летняя Хайди Клум, которую называют «королевой Хэллоуина», накануне праздника украсила свою пиццерию паутиной, а гостей встречала в оранжевом платье, оттенок которого напоминал тыкву. Платье с животными узорами было от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, а носила она его в сочетании с высокими кожаными сапогами.
Модель позировала фотографам вместе со своей 22-летней дочерью Лени, отцом которой является бизнесмен Флавио Бриаторе, а также с сыновьями Йоганом и Генри от брака с певцом Силом. Младшая дочь Клум — дочь Лу — на фото не попала.
На вечеринке знаменитости угощались пиццей, а в конце вечера в зал вынесли праздничный торт.