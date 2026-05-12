Хайди Клум в оранжевом платье с цветком на декольте появилась на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
52-летняя немецкая супермодель очаровала эффектным аутфитом в ярком наряде от Zuhair Murad.
На Лазурном побережье сегодня, 12 мая, прямо сейчас проходит церемония открытия Каннского кинофестиваля - одного из самых престижных и старейших кинофестивалей в мире. Это важное событие в киноиндустрии, где вручают главную награду - "Золотую пальмовую ветвь". Фестиваль продлится до 23 мая.
На красной дорожке мероприятия появилась Хайди Клум. Немецкая супермодель выбрала для своего выхода оранжевое платье макси драматического силуэта с плиссировкой, глубоким декольте и узлом на бедрах от бренда Zuhair Murad.
Сзади на корсете была шнуровка и длинный шлейф. А спереди наряд на лифе украшал большой нежно-розовый цветок.
Аутфит Клум дополнила прической с голливудскими локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный нюдовый маникюр. Лук она завершила золотыми украшениями с бриллиантами.
