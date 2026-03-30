- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
Хайди Клум в помятом тренче и на высоких каблуках появилась на улицах Нью-Йорка
52-летняя супермодель в образе total black вышла в свет.
В объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке, попала Хайди Клум. Супермодель была в отличном настроении и с улыбкой встретила фотографов.
На Хайди был черный фактурный тренч из помятой ткани, что сейчас считается трендом, а не признаком неряшливости.
Аутфит Клум дополнила черными высокими кожаными сапогами на высоких устойчивых каблуках и черной вместительной сумкой. У нее была укладка с локонами, макияж с бежевой помадой и нюдовый маникюр. На лице у модели были черные солнцезащитные очки, а на руках — золотые кольца с камнями.
Напомним, Хайди Клум позировала в фотосессии в платье из мусорных пакетов.