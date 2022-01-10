Хайди Клум в стрингах станцевала перед камерой

Хайди Клум никогда не стеснялась показывать поклонникам свои откровенные фото и видео.
48-летняя немка запостила видео в Instagram, на котором запечатлена в танце. Хайди танцует перед камерой, одета в белый свободного кроя костюм и в черных стрингах, которые виднеются из-под брюк.
"Продолжаю танцевать", - скромно подписала кадр Клум.
А в Instagram Stories запостила другой кадр, где в этих же штанах, но топлес сидит в кресле на руках у своего мужа Тома Каулитца. Никаких подписей под снимком модель не оставила.
В блоге у манекенщицы можно найти много откровенных фото и видео, Хайди легко обнажается перед камерой, иногда танцует в бикини, а иногда такие откровенные фотографии делает для нее муж Том.
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