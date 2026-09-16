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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Хайди Клум в топе с эффектным декольте и в ботфортах вышла на прогулку с собакой

Супермодель прогулялась по Нью-Йорку со своим любимцем.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Хайди Клум

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — устроила прогулку по Нью-Йорку вместе со своим любимым питомцем — собакой по кличке Фриц. Модель показала видео в Instagram, в котором продемонстрировала и свой эффектный образ.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Для выхода Клум выбрала полностью черный лук. Она надела обтягивающие кожаные брюки, черный топ с глубоким декольте и кожаную куртку. Образ дополнила черными ботильонами, крупными солнцезащитными очками и объемной коричневой сумкой.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Отметим, Фриц появился в семье модели этой весной. Тогда Клум впервые показала щенка поклонникам и назвала его своим новым «пушистым комочком». С тех пор собака регулярно появляется в ее социальных сетях, и модель берет ее с собой на работу, съемки, поездки и на отдых.

Ранее, напомним, Хайди Клум подарила сыну Ferrari на 21-летие — он был шокирован.

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