ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
256
Время на прочтение
1 мин

Хайди Клум вышла на красную дорожку в абсолютно прозрачном наряде и выглядела сенсационно

Образ звезды был от нью-йоркского бренда Seroya.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая живет и работает в США, посетила гламурное светское мероприятие в Лос-Анджелесе — презентацию документального фильма о Пэрис Хилтон. Картина получила название Infinite Icon: A Visual Memoir и рассказывает о творческом пути звезды в мире шоу-бизнеса и ее личных драматических моментах.

Клум выбрала для мероприятия ансамбль в черном цвете, который состоял из абсолютно прозрачных блузы и юбки. Лук она дополнила клатчем и остроносыми туфлями.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Пришла на эту премьеру, конечно же, и Пэрис. Звезда сияла перед фотографами в розовом платье-кейпе со стразами и в компании своей семьи — мужа с детьми и родителей.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
256
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie