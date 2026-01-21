Хайди Клум вышла на красную дорожку в абсолютно прозрачном наряде и выглядела сенсационно

Хайди Клум / © Getty Images

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая живет и работает в США, посетила гламурное светское мероприятие в Лос-Анджелесе — презентацию документального фильма о Пэрис Хилтон. Картина получила название Infinite Icon: A Visual Memoir и рассказывает о творческом пути звезды в мире шоу-бизнеса и ее личных драматических моментах.

Клум выбрала для мероприятия ансамбль в черном цвете, который состоял из абсолютно прозрачных блузы и юбки. Лук она дополнила клатчем и остроносыми туфлями.

Хайди Клум / © Getty Images

Пришла на эту премьеру, конечно же, и Пэрис. Звезда сияла перед фотографами в розовом платье-кейпе со стразами и в компании своей семьи — мужа с детьми и родителей.

