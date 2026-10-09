Хайди Клум загорала топлес у бассейна

Хайди Клум / © Associated Press

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53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в Instagram откровенной фотографией, на которой позировала у бассейна в Лос-Анджелесе. Звезда предстала перед камерой топлес, надев лишь черные стринги.

На снимке Хайди лежит на животе, наслаждаясь солнечной погодой. Ее длинные светлые волосы свободно спадают по спине, а рядом с моделью отдыхает ее собака.

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Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

«В Лос-Анджелесе жарко», — лаконично подписала фотографию Клум.

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Публикация быстро привлекла внимание подписчиков, которые оставили под снимком множество комплиментов. Поклонники восхитились внешностью модели и ее уверенностью в себе.

Ранее, напомним, Хайди Клум пришла на показ в прозрачном латексном платье и засветила белье.

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