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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Хайди Клум загорала топлес у бассейна

Известная модель любит пляжный отдых и всегда находит на него время.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Хайди Клум

Хайди Клум / © Associated Press

53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в Instagram откровенной фотографией, на которой позировала у бассейна в Лос-Анджелесе. Звезда предстала перед камерой топлес, надев лишь черные стринги.

На снимке Хайди лежит на животе, наслаждаясь солнечной погодой. Ее длинные светлые волосы свободно спадают по спине, а рядом с моделью отдыхает ее собака.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

«В Лос-Анджелесе жарко», — лаконично подписала фотографию Клум.

Публикация быстро привлекла внимание подписчиков, которые оставили под снимком множество комплиментов. Поклонники восхитились внешностью модели и ее уверенностью в себе.

Ранее, напомним, Хайди Клум пришла на показ в прозрачном латексном платье и засветила белье.

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