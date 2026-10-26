Хайди Клум заинтриговала жутким костюмом на Хэллоуин: модель показала первые детали образа

Хайди Клум / © Getty Images

Реклама

53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — готовится удивить поклонников очередным необычным перевоплощением на Хэллоуин. Супермодель поделилась в Instagram первым намеком на свой костюм для традиционной праздничной вечеринки, оставив подписчиков гадать, какой образ она выбрала в этом году.

На опубликованном снимке показан крупный план причудливой конструкции из разноцветных элементов с необычными текстурами. Некоторые детали напоминают кораллы, грибы и даже человеческие органы. Полностью раскрывать образ Клум пока не стала, предложив поклонникам самим угадать, кем она предстанет на празднике.

Реклама

Хайди Клум показала первые детали костюма на Хэллоуин / © Instagram Хайди Клум

«Кто я?» — написала модель под фотографией, добавив, что до Хэллоуина осталась всего неделя.

Реклама

В комментариях пользователи начали строить предположения. Среди версий — жуткое существо из фильма «Субстанция», монстры из сериала «Одни из нас» и фантастический персонаж с подводной тематикой.

Клум уже предупредила, что в этом году ее костюм будет особенно кровавым.

Отметим, супермодель давно получила репутацию королевы Хэллоуина благодаря своим масштабным перевоплощениям. В разные годы она превращалась в огромного червя, павлина и инопланетянина из фильма «Инопланетянин». В 2025 году Клум появилась на собственной вечеринке в образе Медузы Горгоны с зеленой чешуей и змеями вместо волос.

Хайди Клум / © Associated Press

Новости партнеров

Новости партнеров