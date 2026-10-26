- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
Хайди Клум заинтриговала жутким костюмом на Хэллоуин: модель показала первые детали образа
Известная модель по праву считается королевой Хєллоуина, ведь каждый год готовит интересный костюм.
53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — готовится удивить поклонников очередным необычным перевоплощением на Хэллоуин. Супермодель поделилась в Instagram первым намеком на свой костюм для традиционной праздничной вечеринки, оставив подписчиков гадать, какой образ она выбрала в этом году.
На опубликованном снимке показан крупный план причудливой конструкции из разноцветных элементов с необычными текстурами. Некоторые детали напоминают кораллы, грибы и даже человеческие органы. Полностью раскрывать образ Клум пока не стала, предложив поклонникам самим угадать, кем она предстанет на празднике.
«Кто я?» — написала модель под фотографией, добавив, что до Хэллоуина осталась всего неделя.
В комментариях пользователи начали строить предположения. Среди версий — жуткое существо из фильма «Субстанция», монстры из сериала «Одни из нас» и фантастический персонаж с подводной тематикой.
Клум уже предупредила, что в этом году ее костюм будет особенно кровавым.
Отметим, супермодель давно получила репутацию королевы Хэллоуина благодаря своим масштабным перевоплощениям. В разные годы она превращалась в огромного червя, павлина и инопланетянина из фильма «Инопланетянин». В 2025 году Клум появилась на собственной вечеринке в образе Медузы Горгоны с зеленой чешуей и змеями вместо волос.