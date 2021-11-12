HBO Max раскрыли дату премьеры нового "Секса в большом городе" и показали трейлер

Создатели сериала наконец-то раскрыли главную интригу.
Премьера сериала And Just Like That...("И просто так…"), который станет продолжением "Секса в большом городе" состоится 9 декабря 2021 года. Вместе с датой премьеры HBO Max выпустил и долгожданный полноценный трейлер будущего шоу.
Напомним, сериал And Just Like That... вернет на экраны любимых героинь "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу, Миранду Хоббс и Шарлотту Йорк. Само шоу покажет жизнь героинь спустя 20 лет. Всего в сериале будет 10 эпизодов. А вот во время работы на улицах Нью-Йорка герои сериала постоянно попадали под прицел папарацци.
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