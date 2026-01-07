ТСН в социальных сетях

Хелен Миррен в изысканном платье с драпировкой получила престижную награду

Гламурный и креативный лук 80-летней актрисы привлек внимание.

Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Associated Press

Британскую актрису Хелен Миррен наградили в Калифорнии престижной премией Сесила Б. ДеМилля, которая вручается за выдающийся вклад в искусство телевидения и работу, оставившую длительный след в индустрии и среди зрителей. Мероприятие состоялось перед 83-й церемонией вручения премии «Золотой глобус».

Хелен Миррен и ее муж Тейлор Хэкфорд / © Associated Press

Хелен Миррен и ее муж Тейлор Хэкфорд / © Associated Press

Актриса пришла получать свою награду в пудрово-розовом платье от Stella McCartney созданном на заказ. Наряд был с подплечниками и длинными рукавами, а на юбке его украшали сткладки и драпировка.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Лук Хелен дополнила массивным украшением на шее, которое включало жемчуг, камни и цветочные детали дизайна. В руке актриса держала креативную сумку от Ahikoza с гламурной ручкой.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Также на мероприятии престижную награду получила актриса Сара Джессика Паркер, а поддержать ее пришли муж и сын.

