Хелена Бонем Картер в прозрачном цветном платье приехала на премьеру фильма

Хелена Бонем Картер / © Getty Images

59-летняя актриса посетила премьеру фильма «Семь циферблатов» в отеле May Fair в Лондоне. Для выхода знаменитость выбрала черное цветочное платье с поясом длины миди с прозрачной ткани, к которому подобрала лаковые ботинки на платформе и шнурках.

Хелена сделала объемную кудрявую укладку, выразительный макияж глаз и красной помадой подчеркнула губы. Также у нее в ушах были серьги с камнями, на запястьях часы и несколько браслетов и красный маникюр.

Хелена Бонем Картер / © Getty Images

Это же мероприятие посетила и британская аристократка леди Амелия Виндзор. Она тоже выбрала для выхода в свет черное платье с рюшами из полупрозрачной ткани.

