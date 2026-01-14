- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Хелена Бонем Картер в прозрачном цветном платье приехала на премьеру фильма
Хелена Бонем Картер появилась на светском мероприятии в британской столице.
59-летняя актриса посетила премьеру фильма «Семь циферблатов» в отеле May Fair в Лондоне. Для выхода знаменитость выбрала черное цветочное платье с поясом длины миди с прозрачной ткани, к которому подобрала лаковые ботинки на платформе и шнурках.
Хелена сделала объемную кудрявую укладку, выразительный макияж глаз и красной помадой подчеркнула губы. Также у нее в ушах были серьги с камнями, на запястьях часы и несколько браслетов и красный маникюр.
Это же мероприятие посетила и британская аристократка леди Амелия Виндзор. Она тоже выбрала для выхода в свет черное платье с рюшами из полупрозрачной ткани.