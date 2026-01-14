ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Хелена Бонем Картер в прозрачном цветном платье приехала на премьеру фильма

Хелена Бонем Картер появилась на светском мероприятии в британской столице.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер / © Getty Images

59-летняя актриса посетила премьеру фильма «Семь циферблатов» в отеле May Fair в Лондоне. Для выхода знаменитость выбрала черное цветочное платье с поясом длины миди с прозрачной ткани, к которому подобрала лаковые ботинки на платформе и шнурках.

Хелена сделала объемную кудрявую укладку, выразительный макияж глаз и красной помадой подчеркнула губы. Также у нее в ушах были серьги с камнями, на запястьях часы и несколько браслетов и красный маникюр.

Хелена Бонем Картер / © Getty Images

Хелена Бонем Картер / © Getty Images

Это же мероприятие посетила и британская аристократка леди Амелия Виндзор. Она тоже выбрала для выхода в свет черное платье с рюшами из полупрозрачной ткани.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
193
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie