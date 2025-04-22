Хейли Бибер поделилась редким фото с семимесячным сыном Джеком

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

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28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — поделилась в Instagram милыми кадрами, сделанным на Пасху. На фото она позировала в семимесячным сыном Джеком Блюзом на руках.

© Instagram Хейли Бибер

Мальчик был одет во флисовый желтый комбинезон с принтом в виде голубого кролика. Хейли нежно прижимала сына к себе.

© Instagram Хейли Бибер

«Эта Пасха и Пасха год назад», — написала Бибер под снимками и добавила фото, сделанное в прошлом году, когда она еще была беременна. Девушка позировала в сарафане в клетку и рукой поддерживала живот.

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© Instagram Хейли Бибер

Отметим, сын Хейли и Джастина Бибера — Джек Блюз — родился 22 августа 2024 года. Интересно, что первое имя ребенка «Джек» выбрано в честь отца Джастина Бибера — Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя «Блюз» — отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.

Ранее, напомним, Хейли Бибер посетила мероприятие Vogue. Она надела бежевый наряд от французского Модного дома Schiaparelli. Это было приталенное платье с золотым халтером-цепочкой. Образ Хейли дополнила мюлями от этого же бренда.

Хейли Бибер и Кендалл Дженнер / © Getty Images