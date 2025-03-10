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Хейли Бибер показала милые фото с полугодовалым сыном Джеком

Хейли Бибер показала милые фото с полугодовалым сыном Джеком

Фото: Instagram Хейли Бибер

22 августа 2024 года инфлуэнсер впервые стала мамой.

28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode – Хейли Бибер – поделилась в Instagram милыми кадрами, на которых она запечатлена с полугодовалым сыном Джеком Блюзом, отцом которого является ее муж Джастин Бибер.

instagram.com/HaileyBieber / ©
instagram.com/HaileyBieber

Девушка позирует в соломенной шляпе, а мальчик – в красной вязаной панамке. Фото Хейли никак не подписала, а лишь оставила эмодзи в виде палающего сердца. Лицо Джека по-прежнему не показывают.

instagram.com/HaileyBieber / ©
instagram.com/HaileyBieber

Интересно, что первое имя ребенка "Джек" выбрано в честь отца Джастина Бибера – Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя "Блюз" – отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.

Ранее, напомним, стильная Хейли Бибер подчеркнула стройные ноги ярким мини – она снялась в рекламе своей новой коллаборации с брендом спортивной одежды.

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