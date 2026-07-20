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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
108
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Хейли Бибер пошла в ресторан с Джастином после его выступления на Чемпионате мира

Вероятно, звездная пара отмечала завершение футбольного мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Хейли и Джастин Биберы

Хейли и Джастин Биберы / © Getty Images

Хейли Бибер была замечена вместе со своим мужем Джастином Бибером в Нью-Йорке в воскресенье вечером, всего через несколько часов после завершения торжеств, посвященных финалу Клубного чемпионата мира по футболу. Пару сфотографировали при входе в ресторан The Corner Store.

Для своего появления она выбрала эффектный наряд от Dior, который сегодня выглядит так же актуально, как и в тот год, когда это платье только что было представлено на подиуме. Платье было винтажным, ведь оно входит в коллекцию осень-зима 2005 года, а создал его Джон Гальяно. Оно сшито из роскошного бордового шелка и украшено цветочным узором.

Хейли и Джастин Биберы / © Getty Images

Хейли и Джастин Биберы / © Getty Images

Кружевная отделка подчеркивала глубокий вырез в форме сердца, а тонкие бретели и приталенный лиф придавали платью соблазнительный вид. Хейли дополнила наряд мюлями от The Row и черными очками в модной оправе.

Напомним, что во время 11-минутного перерыва Джастин вышел на сцену с гитарой и исполнил песню Everything Hallelujah. Это довольно медленная, нежная песня, которая заставила многих удивляться, почему артист решил исполнить её на финале Чемпионата мира, ведь на фоне других она показалась довольно скучной.

Джастин Бибер / © Associated Press

Джастин Бибер / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
108
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