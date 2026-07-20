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- Шоу-бизнес
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Хейли Бибер пошла в ресторан с Джастином после его выступления на Чемпионате мира
Вероятно, звездная пара отмечала завершение футбольного мероприятия.
Хейли Бибер была замечена вместе со своим мужем Джастином Бибером в Нью-Йорке в воскресенье вечером, всего через несколько часов после завершения торжеств, посвященных финалу Клубного чемпионата мира по футболу. Пару сфотографировали при входе в ресторан The Corner Store.
Для своего появления она выбрала эффектный наряд от Dior, который сегодня выглядит так же актуально, как и в тот год, когда это платье только что было представлено на подиуме. Платье было винтажным, ведь оно входит в коллекцию осень-зима 2005 года, а создал его Джон Гальяно. Оно сшито из роскошного бордового шелка и украшено цветочным узором.
Кружевная отделка подчеркивала глубокий вырез в форме сердца, а тонкие бретели и приталенный лиф придавали платью соблазнительный вид. Хейли дополнила наряд мюлями от The Row и черными очками в модной оправе.
Напомним, что во время 11-минутного перерыва Джастин вышел на сцену с гитарой и исполнил песню Everything Hallelujah. Это довольно медленная, нежная песня, которая заставила многих удивляться, почему артист решил исполнить её на финале Чемпионата мира, ведь на фоне других она показалась довольно скучной.