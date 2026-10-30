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- Шоу-бизнес
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Хейли Бибер позировала в стрингах и блестящих колготках
Звезда в смелом образе снялась в новой рекламе.
Хейли Бибер продемонстрировала смелый образ в новой рекламной кампании итальянского бренда Calzedonia. 29-летняя модель и основательница косметического бренда Rhode поделилась серией фотографий в Instagram, на которых сделала ставку на тренд на отсутствие брюк.
Для съемки Хейли выбрала прозрачные черные колготки с серебристыми блестящими полосками, которые эффектно переливались на свету. Под них модель надела черные стринги, а верх образа составил облегающий черный топ с открытыми плечами.
Монохромный ансамбль подчеркнул фигуру Бибер, а главным акцентом стали мерцающие колготки.
Также девушка примерила эффектный кружевной кэтсьют.
Ранее, напомним, для Calzedonia снялась жена футболиста Криштиану Роналду.