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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Хейли Бибер позировала в стрингах и блестящих колготках

Звезда в смелом образе снялась в новой рекламе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер продемонстрировала смелый образ в новой рекламной кампании итальянского бренда Calzedonia. 29-летняя модель и основательница косметического бренда Rhode поделилась серией фотографий в Instagram, на которых сделала ставку на тренд на отсутствие брюк.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Для съемки Хейли выбрала прозрачные черные колготки с серебристыми блестящими полосками, которые эффектно переливались на свету. Под них модель надела черные стринги, а верх образа составил облегающий черный топ с открытыми плечами.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Монохромный ансамбль подчеркнул фигуру Бибер, а главным акцентом стали мерцающие колготки.

Также девушка примерила эффектный кружевной кэтсьют.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Ранее, напомним, для Calzedonia снялась жена футболиста Криштиану Роналду.

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