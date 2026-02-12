- Дата публикации
Хейли Бибер пришла на премьеру "Грозового перевала" в абсолютно прозрачном кружевном платье
Американская красавица не упустила возможности надеть «голое» платье.
Тренд на прозрачные платья продолжает свое существование и не собирается отходить на второй план, что нам продемонстрировала Хейли Бибер. Модель пришла на австралийскую премьеру фильма «Грозовой перевал» в провокационном кружеве.
Она надела черный ансамбль из прозрачной ткани в цветочные узоры, который обтягивал фигуру и невероятно ее подчеркивал, а также прекрасно вписывался в тематику мероприятия наполненного эстетикой готического романтизма.
Платье имело глубокое декольте, расклешенную юбку и вырезы по бокам. Также наряд украшали расклешенные манжеты-колокола и лаконичные рюши на лифе.
Образ Хейли дополнила обувью от Saint Laurent, распустила волосы и сделала яркий макияж с персиковой помадой на губах.
Также мероприятие посетила и главная звезда фильма «Грозовой перевал» Марго Робби, которая вышла к фотографам в платье от бренда Ashi Studio. В ее платье был структурированный корсет, который подчеркивал талию, а также легкие слои тюля и изящные романтические детали, которые отсылали к викторианской эстетике.