Хейли Бибер / © Getty Images

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Трендсеттер Хейли Бибер вдохновилась стилем покойной Кэролайн Бессетт-Кеннеди. Американская миллионерша скопировала образ модной иконы для участия в саммите DealBook Summit, организованном изданием The New York Times.

Основательница бренда Rhode, недавно отметившая своё 30-летие, появилась в жакете Yohji Yamamoto с воротником-стойкой и пуговицами, который, как и Бессетт-Кеннеди, скомбинировала с кремовой юбкой-карандашом.

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Хейли Бибер / © Getty Images

Бибер, которая во время бизнес-мероприятия рассказывала о своей косметической компании стоимостью в миллиард долларов, дополнила образ черными туфлями-лодочками. Волосы она оставила распущенными, закрепив их ободком, также в стиле Кэролайн Бессетт-Кеннеди.

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В 1998 году Кэролин появилась в таком же наряде на благотворительном мероприятии Robin Hood Foundation, однако стилизовала этот комплект по-другому. Кроме того, Бессетт-Кеннеди собрала свои светлые волосы в элегантный пучок.

Кэролайн Бессетт-Кеннеди / © Getty Images

Интересно, что комплект Бессетт-Кеннеди был выставлен на аукционе самых известных предметов гардероба этой иконы моды в начале этого года. Хотя его стоимость предварительно оценивалась в диапазоне от 2000 до 3000 долларов, в итоге лот был продан за 12 500 долларов.

Представитель Хейли Бибер сообщил журналу Vogue, что её образ не был взят из гардероба Бессетт-Кеннеди. Однако очевидно, что Хейли восхищается минималистичным стилем жены Джона Ф. Кеннеди-младшего. Недавно она также воссоздала один из её образов, надев платье Cerruti, адаптированное по дизайну Narciso Rodriguez, которое покойная икона стиля выбрала для репетиционного ужина перед своей свадьбой в 1996 году.

Хейли Бибер / фото: Instagram/danixmichelle

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