Хейли Бибер сверкнула подкачанным прессом в рекламе бельевого бренда

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Реклама

29-летняя американская модель и основательница косметического бренда Rhode — Хейли Бибер — снялась в новой рекламной кампании Victoria’s Secret, с которым сотрудничает уже пять лет. Впервые модель стала частью проектов бренда еще в 2021 году и с тех пор регулярно принимает участие в его съемках и промокампаниях.

Если ранее девушка примерила кружевные новинки бренда, то в этот раз — линейку спортивного белья и бескаркасные бюстгальтеры.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли позировала в черном топе-бра в сочетании с красными шортами для тренировок, а также в бордовом, черном и сером комплектах.

Реклама

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Напомним, в августе 2024-го Хейли Бибер впервые стала мамой. Она родила сына, которому дали имя Джек Блюз. Интересно, что первое имя ребенка «Джек» выбрано в честь отца Джастина Бибера — Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя «Блюз» — отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.

Хейли периодически делится с подписчиками редкими кадрами будней материнства, однако лицо ребенка пара пытается не показывать крупным планом в социальных сетях из соображений конфиденциальности.

Новости партнеров