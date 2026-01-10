Хейли Бибер в архивном серебряном платье Armani Privé блистала на фэшн-премии

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер побывала на церемонии вручения премии WWD Style Awards 2026 в Санта-Монике. Ее удостоили наградой «Первопроходец стиля».

Хейли Бибер / © Associated Press

Модель блистала в архивном серебряном платье миди Armani Privé из кутюрной коллекции 2009 года. Наряд был расшит длинным мерцающим бисером, напоминающим чешую, он имел приталенный силуэт, едва заметный эффект омбре до колен и игривую расклешенную рюшу на подоле.

Хейли Бибер / © Associated Press

Аутфит Хейли дополнила черными мюлями на шпильках. У нее была аккуратная укладка, нежный макияж, серебряный маникюр «кошачий глаз» и украшения от Lorraine Schwartz — массивные бриллиантовые серьги в ушах и кольца с бриллиантами на руках.

Хейли Бибер / © Associated Press

Напомним, Хейли Бибер в фотосессии позировала в кружевном белье и чулках.