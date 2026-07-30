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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Хейли Бибер в бикини сверкнула ягодицами на пляже

Звезда опубликовала в Сети серию летних фото.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

29-летняя американская модель, предпринимательница и основательница косметического бренда Rhode Хейли Бибер подвела итоги двух первых месяцев лета, поделившись с подписчиками серией личных фотографий в Instagram.

В подборку вошли самые разные моменты ее повседневной жизни. Судя по опубликованным кадрам, Хейли успевала не только заниматься развитием своего бренда и участвовать в рабочих съемках, но и находила время для отдыха у моря, прогулок и семейных дней.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Особое внимание поклонников привлекли пляжные фотографии модели. На них Бибер позирует в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру и ягодицы.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Также Хейли опубликовала редкую фотографию со своим полуторагодовалым сыном Джеком Блюзом, которого воспитывает вместе с мужем, 32-летним певцом Джастином Бибером. При этом, как и прежде, супруги предпочли не показывать лицо ребенка, сохраняя его приватность.

Хейли Бибер с сыном / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер с сыном / © Instagram Хейли Бибер

Поклонники с восторгом встретили новую публикацию, отметив, что Бибер удачно совмещает карьеру, материнство и заботу о себе.

Напомним, Хейли и Джастин Бибер поженились в 2018 году, а в 2025 году впервые стали родителями. С тех пор модель лишь изредка делится моментами семейной жизни, предпочитая оберегать сына от чрезмерного внимания публики.

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Дата публикации
Количество просмотров
267
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