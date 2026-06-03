ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

Хейли Бибер в бикини засветила ягодицы и новую татуировку в честь сына

Девушка снялась в новой промокампании своего бренда.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Комментарии
Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

29-летняя американская модель и основательница Rhode — Хейли Бибер — анонсировала новинку своего косметического бренда. В новой промокампании снялась, конечно, она сама.

Звезда позировала в шоколадном бикини и укороченном кардигане.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

На некоторых фото акцент был сделан на ягодицах девушки.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Внимательные поклонники заметили новую маленькую татуировку в виде цифры «22» — для Хейли она имеет смысл, ведь ее сын от Джастина Бибера — Джек Блюз — родился 22 августа, да и сама она празднует день рождения 22 ноября.

Новая татуировка Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Новая татуировка Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Напомним, в августе 2024-го Хейли Бибер впервые стала мамой. Она родила сына, которому дали имя Джек Блюз. Интересно, что первое имя ребенка «Джек» выбрано в честь отца Джастина Бибера — Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя «Блюз» — отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.

Ранее, напомним, Хейли Бибер сверкнула подкачанным прессом в рекламе бельевого бренда.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
186
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie