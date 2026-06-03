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- Шоу-бизнес
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Хейли Бибер в бикини засветила ягодицы и новую татуировку в честь сына
Девушка снялась в новой промокампании своего бренда.
29-летняя американская модель и основательница Rhode — Хейли Бибер — анонсировала новинку своего косметического бренда. В новой промокампании снялась, конечно, она сама.
Звезда позировала в шоколадном бикини и укороченном кардигане.
На некоторых фото акцент был сделан на ягодицах девушки.
Внимательные поклонники заметили новую маленькую татуировку в виде цифры «22» — для Хейли она имеет смысл, ведь ее сын от Джастина Бибера — Джек Блюз — родился 22 августа, да и сама она празднует день рождения 22 ноября.
Напомним, в августе 2024-го Хейли Бибер впервые стала мамой. Она родила сына, которому дали имя Джек Блюз. Интересно, что первое имя ребенка «Джек» выбрано в честь отца Джастина Бибера — Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя «Блюз» — отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.
Ранее, напомним, Хейли Бибер сверкнула подкачанным прессом в рекламе бельевого бренда.