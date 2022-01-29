Хейли Бибер в нюдовом бикини похвасталась сияющей кожей

25-летняя модель Хейли Бибер представила свою линию уходовой косметики, а чтобы привлечь больше внимания публики, предстала в кадре в бикини.

Хейли надела телесный бикини, в котором эффектно присела на диван, чтобы показать свое сияющее лицо.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

В подписи к снимкам, опубликованным в Instagram, модель написала, что ее линия по уходу за кожей Rhode творит просто чудеса с кожей. На своем примере модель демонстрирует это в блоге.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Жена Джастина Бибера, как обычно, выглядела великолепно. В своей подписи супермодель написала: "Гладкая и сияющая кожа весь 2022 год" и отметила свою линейку по уходу за кожей Rhode. "Расскажи другу", - добавила в подписи Хейли. Пост модели очень быстро набрал сотни тысяч лайков.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

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