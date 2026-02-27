Хейли Бибер в пышном платье сверкнула обнаженными ягодицами

Хейли Бибер в Vogue Australia / © Instagram Хейли Бибер

29-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера — Хейли Бибер — стала главной звездой нового выпуска австралийской редакции журнала Vogue. На обложке глянца она позировала в розовой шубе Mugler, ее волосы распущены, а на лице — макияж в естественных оттенках.

На фото авторства Луиджи Мурену и Янго Хенци звезда позировала в интересных луках: в топе в виде стрекозы от Blumarine, жакете и прозрачной юбке с чокером от Tom Ford, в кожаной куртке и расшитых бисером трусах от Versace и др.

На одном из снимков Хейли позировала в пышное платье Vetements, подол которого она приподняла и сверкнула обнаженными ягодицами.

В интервью журналу звезда рассказала о своем бизнесе, карьере, хейте и материнстве.

«Честно говоря, мне кажется, что легче никогда не становится. Всегда сложно справляться с таким количеством шума, таким количеством сторонних мнений и точек зрения, и постоянно быть под чьим-то влиянием. Все это, конечно, проходит само собой, но это никогда не делает ситуацию менее напряжённой или менее болезненной», — рассказала Хейли о критике в Сети.

«Я каждый день узнаю что-то новое о том, как быть мамой и его мамой. Но, думаю, самый важный урок, который я от него усвоила, — это умение отпустить ситуацию и смириться с тем, что я учусь быть родителем и мамой, и принять тот факт, что я не знаю, что делаю. Это хороший урок — с ним все будет хорошо, и мы сможем учиться вместе, день за днем», — сказала звезда о своем сыне Джеке.

«Когда я думаю о стиле и вдохновении, я обращаюсь к людям, которые, как мне кажется, сформировали культуру. Я думаю о таких людях, как принцесса Диана. Люди тянулись к ней, потому что любили ее, и ее стиль был таким выражением ее самой. То же самое я чувствую и по отношению к Рианне. Люди любят ее, и ее стиль — это такое отражение ее самой и того, кто она есть», — ответила Хейли на вопрос о том, где она черпает вдохновение.

«Честно говоря, я чувствую себя наиболее счастливой, когда нахожусь со своей семьей, с мужем, с сыном. Именно тогда я чувствую себя наиболее цельной — когда моя семья полна, и мы вместе», — ответила Бибер на вопрос, когда она чувствует счастье.

Ранее, напомним, Хейли Бибер надела провокационное платье на светское мероприятие. Звезда была очень изысканной и гламурной, когда вышла на красную дорожку бала Vogue Australia 2026 в Сиднейском оперном театре.