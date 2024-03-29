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Хейли Бибер засветила фигуру в кружевном белье для невест

Хейли Бибер засветила фигуру в кружевном белье для невест

Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret/instagram.com/victoriassecret/

Девушка снялась для рекламы известного бренда нижнего белья.

Американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – появилась в промокампании бренда Victoria's Secret. Она стала главной звездой рекламы новой линейки нижнего белья и халатов для невест.

Хейли примерила белый кружевной комплект, кружевной пеньюар, а также шелковый халат с надписью Bride ("Невеста"). Ее образы дополнял макияж с коричневой помадой и несколько неброских украшений.

Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret/instagram.com/victoriassecret/ / ©
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret/instagram.com/victoriassecret/
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret/instagram.com/victoriassecret/ / ©
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret/instagram.com/victoriassecret/
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret/instagram.com/victoriassecret/ / ©
Хейли Бибер в рекламе Victoria's Secret/instagram.com/victoriassecret/

Напомним, ранее Хейли Бибер позировала в бикини и засветила тату в интимном месте.

© Instagram Хейли Бибер
Фото: Instagram Хейли Бибер

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