Хейтерам назло: впервые ставшая мамой Лили Коллинз показала фото с дочерью

Недавно 35-летняя актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз и ее муж – 41-летний режиссер Чарли Макдауэлл – стали впервые родителями. Их дочь Туве Джейн родилась с помощью суррогатного материнства.

Об это рассказала сама Лили у себя в Instagram, выразив благодарность суррогатной маме и всем, кто их в этом поддержал. Однако после объявления о рождении дочери пара столкнулась с волной критики – их осуждали за решение воспользоваться услугами сурмамы. Актриса никак не комментировала это, а ее муж призвал не распространять негатив в отношении их новорожденной дочери.

Лили продолжает держать молчание и публикует фото с Туве. На новых снимках она запечатлена с малышкой на руках. "Режим мамы", - так подписала кадр звезда.

Чарли тоже показал фото с дочерью, но подписал как "режим папы".

Отметим, Лили и Чарли начали свои отношения в 2019 году, а уже в сентябре 2021 года поженились. Для обоих Туве стала первым ребенком.

Ранее, напомним, Лили Коллинз появилась на премьере мюзикла в Лондоне. Девушка вышла на красную дорожку в гламурном длинном вечернем наряде от Модного дома Vivienne Westwood. Это было длинное платье со стразами, опущенными плечами и драпировками. Также юбку наряда украшал очень высокий разрез, открывающий ноги и позволяющий рассмотреть ее лаконичные босоножки на каблуках от Manolo Blahnik.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

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