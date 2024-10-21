Хейтерам назло: топ-модель Адриана Лима показала, как сбрасывала лишний вес

43-летняя бразильская супермодель Адриана Лима недавно приняла участие в камбек-шоу Victoria's Secret. Ее возвращения как легендарного "ангела" на подиум ждали все поклонники популярного бренда белья.

Первый ее образ включал черное белье со стразами, а также гламурный костюм с болеро и лосинами.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Второй лук Адрианы был красного цвета. Модель продемонстрировала на подиуме кружевной пеньюар.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Всех удивила физическая форма бразильянки, ведь она сильна похудела. Кто-то заподозрил Лиму в использовании популярного сейчас среди селебрити препарата для диабетиков, который способствует стремительному снижению массы тела, а также в обращении к услугам пластических хирургов.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Адриана никак не комментирует такие слухи. Однако в Instagram показала серию снимков и видео, на которых она запечатлена во время своих высокоинтенсивных тренировок.

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А в интервью Vogue Spain она сказала: "После третьих родов я много тренировалась, потом занималась силовыми упражнениями и кардио. А еще я люблю инфракрасные сауны, стараюсь ходить три раза в неделю. Если я занимаюсь спортом, то это для себя, потому что это делает меня счастливой. К тому же в моей семье невероятная генетика. Моей бабушке по материнской линии уже исполнилось 105 лет".

Напомним, ранее Адриана Лима посетила вечеринку после грандиозного камбек-шоу Victoria's Secret. Модель надела на мероприятие черное бархатное мини-платье на одно плечо. У наряда была также оригинальная бретелька, а вот дополнила она свой лук черными капроновыми колготками, слингбэками и золотым клатчем-коробкой.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

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